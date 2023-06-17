周五泛歐Stoxx 600指數收盤上漲2.47點或0.53%，為466.8點。本周為超級央行周，該指數累計上漲1.5%，為近兩個月最佳單周表現。

奢侈品股，例如LVMH集團和瑞士的歷峰集團(Richemont)皆大漲約3%，有力地拉抬了Stoxx 600指數。

法國CAC指數上漲1.3%，領漲其它地區股市。德國DAX指數上漲0.4%，至16357點，創下收盤歷史新高點。

防禦性股票，例如醫療股升0.9%，公用事業股升1.3%。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson說：「在人們開始重新平衡時，這些(防禦性)股票總是表現良好，因為人們預期利率將在更長時間維持在高水準，而痛苦將持續影響到消費者的錢包」。

隨著投資人開始拋棄諸家央行利率決議的考量，預計Stoxx 600指數將擺脫過去兩周的1%窄幅區間波動。

不過英國央行將在下周舉行政策會議，可能會加息25基點，利率會來到4.75%，衝近15年新高。

英國建築材料商Travis Perkins跌6.7%，至808.6英鎊；此前該公司說，獲利將受到英國住宅市場市況不佳的衝擊。

Hewson說，英國房市目前正受到高利率的打擊，建商將迎來一段持續的動盪。

萊茵金屬升4.9%，為259.9歐元；該家國防承包商說，預計未來幾周與德國政府將達成數百億歐元的軍火交易。

電信商Millicom跌3.2%；此前該家瑞典公司說，與阿波蘿全球管理和Claure集團就該公司的出售競價談判已經結束。