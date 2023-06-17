座椅風扇等在過去燃油車屬於選配裝置，未來在電動車款將成為基本標配，隨著電動車市場規模的擴增，加上元山與既有客戶長期穩定的合作關係，元山看好電動車趨勢將有助擴增散熱風扇模組需求倍數成長。

元山表示，公司長期與歐美一線品牌車廠維持穩定與良好合作關係，近期既有歐系品牌車廠客戶發表平價電動車款，以高續航力、高性價比，加上歐盟及北美等國強力提倡淨零碳排環保趨勢，並積極發展電動車產業，將可望擴大電動車在歐美等國市場規模。

受惠電競產業年度新機種上市帶動週邊散熱風扇需求成長，元山科技5月合併營收3.38億元，月增13.36%，為今年單月次高，累計前5月營收為14.87億元。

元山指出，網通與高階IT主要涵括工業電腦、電競及高階個人電腦應用，而公司長期耕耘與研發散熱風扇模組，在散熱效能與靜音方面皆具競爭優勢，在既有穩健市佔率下，將可望向上提升，下半年將積極落實車用晶片到庫與出貨流程，維持營運成長動能。

劉賢文表示，下半年雖然大環境保守，我們在手訂單沒問題，不過要看客戶拉貨狀況，我們認為下半年會比上半年好，全年也將力拼個位數年成長。

元山仁武產業園區新廠依原定計畫持續興建中，預計在2025年落成啟用，元山科技表示，受惠於客戶生產基地移轉政策，及搭配平價電動車款實際量產時程，元山未來營運規模將成長可期，帶動集團再創新高峰。