韓國啦啦隊女神李多慧，今年加入啦啦隊「樂天女孩」後，一舉一動備受矚目，所到之處都成為鎂光燈追逐的焦點，常在社群與粉絲分享日常的她，昨（16）日上傳在派對狂歡的影片，只見她隨著音樂扭動火辣的傲人身材，讓所有人看的血脈賁張。

李多慧在instagram曬出一則影片，只見她身穿細肩帶背心搭配牛仔短褲，前往戶外音樂派對的途中，對著鏡頭不忘擺出招牌甜美笑容，立刻融化一票粉絲的心，而對音樂派對開始後，她相當融入當下氛圍，跟著音樂節奏盡情搖擺身軀，不僅傲人上圍隨著節拍狂震，火辣S曲線及蜜桃翹臀也全都露，短短時間就吸引數十萬人按讚朝聖。

對此，網友紛紛留言：「真的有夠會搖，誰受的了」、「美好的假日就從我老婆的笑容開始」、「看到李多慧我就想要跨欄，跨進她的配偶欄」、「太美了，美到我找不到更厲害的形容詞了」、「太正了，毫無抵抗力」、「多慧跳舞的魅力真的無法擋」、「多慧這笑容值得守護」、「整個戀愛」、「又要被心臟爆擊了」、「不管做什麼都是可愛」。

李多慧因為在韓國還有工作，因此排定每個月來台一周為球隊應援，日前向球迷預告月底就會來台灣，還分享一系列在台灣工作的花絮照，只見她俏皮嘟著嘴面向鏡頭，些微彎下腰讓傲人北半球差點呼之欲出，讓所有人看的鼻血直流。