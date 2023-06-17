近日有媒體指出，憲兵指揮部將為女性士官兵採購新款勤務頭盔，決標金額為1456萬元；並稱軍方人士透露，因現行頭盔重達1.8公斤，未來將適度減輕重量，並配合女性官兵髮型需求，內部置入記憶海綿。不過軍事專欄作家王臻明指出，憲兵迄今堅持傳統白盔，非但不符合人體功學，防護功能上也讓人憂慮。

據《自由時報》昨（16）日報導，由於近幾年來女性從軍數量增長，國防部將採購女性專用勤務白盔，新型白盔將比現在使用的頭盔減輕200至300公克的重量。該報導還提到，有軍方人士稱，因考量到女性士官兵會綁髮髻或包頭，新版白盔將對後腦圓弧曲線重新設計，內部裝上了記憶海綿，並設計可調整內帶，預料未來可讓女性憲兵增加更多舒適感和便利性。

不過王臻明16日也在臉書撰文表示，憲兵白盔的問題，大概從二十年前就開始爭論了。其中討論的重點是，憲兵白盔的樣式，早就落伍很久了，現代的步兵防彈頭盔進步很多，連國軍一般部隊都換裝幾次了，但憲兵仍然堅持傳統樣式的白盔，「不只防護功能堪慮，穿載也不符合人體功學。」

王臻明強調，憲兵不更換白盔的理由是要維持傳統，但問題是中華民國憲兵的制服如果像義大利憲兵那麼帥，又有歷史傳承，那就算了；但問題是中華民國憲兵的制服，他個人感覺是蠻醜的。