地牛翻身！09：47花蓮規模4.2地震 最大震度3級 09:562023/06/17 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！今9時47分花蓮卓溪鄉發生規模4.2地震，地震深度16.7公里，各地最大震度花蓮縣3級、台東縣3級、高雄市1級、嘉義縣1級、雲林縣1級、台南市 1級、嘉義市1級、南投縣 1級。 日本必買好物排行榜！合利他命只排第二 冠軍竟是它 影》拳頭超人！高雄2男街頭「喇叭對決」 他竟一拳破窗 NBA》2.75億變30億美元！喬丹結束13年黃蜂老闆生涯 #地震 #花蓮 #氣象局 #最大震度 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》聯盟宣判莫蘭特下季禁賽25場 至少損失760萬美元 00:472023/06/17 體育 蔡阿嘎沒被打趴 重啟「日本旅遊系列」：哪裡跌倒哪裡爬起 09:302023/06/17 娛樂 《美股掃瞄》美股周線續揚 標普漲幅2個月最大、那指連8紅 08:482023/06/17 財經 滯留鋒北移！ 慎防小範圍劇烈天氣 09:072023/06/17 生活 NBA》面對嘲諷 詹皇霸氣回嗆：享受你的光我才是太陽 09:442023/06/17 體育 NBA》繼續把崔楊當寶 老鷹除了他之外都可賣 08:202023/06/17 體育 補班日「雨神同行」！9縣市大雨特報 防雷擊及強降雨 03:012023/06/17 生活 《台北股市》外資連5週力挺 財報空窗期有利偏多格局 09:282023/06/17 財經 《食品股》泰山股息縮水 龍邦入主後僅發0.56元 07:372023/06/17 財經 大陸央行時隔十個月連續降息 提振市場主體信心 09:312023/06/17 兩岸 汐止私幼疑傳餵藥案 81家長同意今採檢 09:092023/06/17 生活 今還有劇烈天氣！中南部雨再下9天 端午連假泡湯 07:302023/06/17 生活 愛莉莎莎險被坑槓上店家 男友一舉動讓她認定了 09:302023/06/17 娛樂 大陸直播PK成艷舞秀拚命秀 專家斥喪失底線的主播徹底退出 09:192023/06/17 兩岸 赤道邊緣存在大量能源 巴西等國爭相勘探 09:432023/06/17 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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