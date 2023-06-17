透過腳趾甲也能反映出身體狀況！重症專科醫師黃軒指出，正常指甲應自然均勻生長且呈淺色，但有時可能會因為營養缺乏、疾病或感染而發生變化。他並列出8種常見腳趾甲變化及可能原因，包括變黃、變白、變黑或深色、凹痕、垂直線條、水平線條、厚趾甲及捲甲症。其中，變黑或深色，除了瘀血外，也可能是皮膚癌的一種形式，應進一步就醫檢查。

醫師黃軒在個人臉書專頁發文表示，正常指甲應該保持平滑、整齊且均勻生長，顏色則通常呈淡粉紅色或透明色；若指甲的形狀、顏色或臭味持續改變超過幾周，或是突然出現劇烈變化，如指甲變黑或出現濃厚的顏色，就需要進一步專業評估。他並列出以下8種常見腳趾甲變化，並一一詳述可能的原因：

1、變黃：黃軒表示，可能為真菌感染所致，尤其是當趾甲變得厚且脆弱時。另外，抽煙或頻繁使用染色強烈的指甲油也可能使趾甲變黃。

2、變白：黃軒說明，趾甲部分或全部變白可能是真菌感染、鐵質缺乏或趾甲受到損傷所造成。

3、變黑或深色：黃軒指出，可能是腳趾受傷所造成的瘀血。要注意的是，也可能是黑色素瘤，屬於皮膚癌的一種，若出現此種變化，應立即尋求醫生幫助。

4、凹痕：黃軒說明，可能是疾病或疾病的後遺症所造成，如鉤端螺旋體病或手足口病等。另外，這些凹痕也可能與皮膚病，如牛皮癬有關。

5、垂直線條：黃軒指出，此屬於正常老化象徵，和病症沒有關係。這些直條凸起細線又稱為「脊狀凸起」，約從40歲左右就會逐漸明顯，尤其常出現在大拇指，且男性較女性更為常見。

6、水平線條：黃軒說，醫學上稱為Beau's lines，可能代表身體在過去的一段時間裡，承受過大壓力，或者可能有營養不良的情況。他解釋，若出現凹凸不平的橫向溝槽，可能因為患者本身，身體狀況不好，指甲長出來到一半又不長了，身體恢復後再長出新的。

7、厚趾甲：黃軒指出，可能是真菌感染所造成，尤其趾甲顏色會變深且很難剪切。另外，也可能是血液循環不良或糖尿病導致。

8、捲甲症：黃軒說明，這是一種慢性指甲變形，像捲心餅乾一樣，兩邊指甲把指甲床的肉捲在裡面。醫師指出，腳趾甲的發作機率較高，嚴重時會有疼痛，甚至反覆細菌感染發炎，進而影響走路及穿鞋。另外，這些指甲常常會變厚及變色，因此常被誤以為是黴菌感染的「灰指甲」，服藥、擦藥都無效。

最後，黃軒提醒，以上是一些可能的原因，確切原因仍需要由專業醫生來診斷。如果腳趾甲出現任何變化，建議及時就醫並進行適當的檢查。