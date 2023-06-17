25歲網紅唐婷婷曾是YouTuber「在不瘋狂就等死」成員，3年前退出後經營自媒體和童裝網店，FB粉絲有29萬。近日，唐婷婷宣布離婚，與前夫和平分開，女兒監護權給男方。

唐婷婷2021年5月帶球嫁男模出身的博鈞，同年6月產下1女「圓寶」，去年夫妻倆為女兒舉行抓周儀式，透過影片記錄、分享，一家三口和樂融融，令人稱羨，想不到唐婷婷14日在社群宣布於今年年初恢復單身，與前夫和平地簽字離婚，「我們都在學習成為不同身分時，需要面對的難題，也明白這些時間我們也都盡力支持彼此。對於未來我們有不同的期待，選擇各自追求的同時也祝福彼此。」

唐婷婷和前夫經過多方考量以及討論後，協定把女兒的監護權給男方，兩人雖不再是夫妻，但共同期許女兒平安、健康、快樂的長大。最後，唐婷婷樂觀地面對未來，寫下：「結束就是開始！生命無限的變化，就是日子的豐富之處。」

此文一出，許多網友湧入留言區，為唐婷婷加油、打氣，其中一名狀況外的網友驚呼：「原來婷婷有結婚過。」唐婷婷哭笑不得地回：「咦，你可能錯過這段分享。」