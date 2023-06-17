海峽論壇大會今日開幕，針對陸委會批評海峽論壇是「統戰」，國民黨立委陳玉珍於會前受訪表示，陸委會要對自己有信心、有底氣，台灣也可以邀請大陸的相關民間人士過去台灣交流。

她強調，陸委會要對自己有信心、有底氣，實際上我們在台灣也可以辦這樣的論壇，也可以邀請大陸的相關民間人士過去台灣交流，以表示我們對自己有信心，「為什麼我們一定要擔心大陸統戰？我們也可以反過來跟大陸統戰啊！」，要對自己有信心。

外界預期今日大會將推出惠台措施，陳玉珍說，第一個她期待是陸客自由行或團體遊可以開放到金門。

第二個，她希望下一步有大陸大學生到金門來念書，希望陸方政策可以研究、再進一步放寬，讓他們來感受金門的氛圍，「教育產業是相當重要的，也是幫助當地的經濟發展」。

她說，第三個在產業方面，醫療的深化交流部分，她覺得金廈之間很近，所以這部分的交流也是必須的。

至於金廈「新四通」（通水、通電、通氣、通橋），目前已完成通水。陳玉珍說，在通電、通橋、通氣的部分，當然希望在兩岸交流基礎上，可以進一步擴大，這對金門有幫助。

陳玉珍另表示，金廈很近，7月中的時候我們要辦金廈泳渡，所以希望金廈一日生活圈已經形成，如何讓它越走越順，交流越來越通暢，然後當然更多的遊客到金門去觀光旅遊，帶動我們各行各業的經濟發展，這是非常重要的事情。