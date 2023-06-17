Ronald Acuña Jr. is the 1st player in MLB history with 15 HR and 30 SB in the first 70 games of a season.



(h/t @ESPNStatsInfo)



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勇士球星小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）是本季國聯年度MVP最大熱門，繼續累積手中的籌碼，今（17日）交手洛磯的比賽，小阿庫尼亞跑出的本季第30次盜壘成功，成了大聯盟史上首位能在賽季前70比賽，繳出15轟、30盜的球員。

比上季少打49場比賽，小阿庫尼亞已經追平了去年單季全壘打數，盜壘成功數也是睽違3個賽季後，再度站上30大關，不僅在國聯領先差距來到11次，更只差7次就能追平單季盜壘新高，小阿庫尼亞擁有十足長打火力及飛快腳程，已找回過往「俊足強打」的身手。

史上只有1987年的艾瑞克戴維斯（Eric Davis，37轟、50盜）和1990年的邦茲（Barry Bonds，33轟、50盜），能夠擠進30轟、50盜門檻，按照小阿庫尼亞目前攻擊效率，有望寫下大聯盟歷史首次單季30轟、60盜的驚人紀錄。距離明星賽越來越近，根據《Oddschecker》數據，小阿庫尼亞已經比下前隊友弗里曼（Freddie Freeman），成為本季國聯年度MVP頭號熱門人選。

小阿庫尼亞在今天的比賽沒有出現安打，吞下2次三振，首局他獲四壞保送後盜上二壘，靠著隊友推進以及對手暴投，搶回勇士第一分。捕手達諾（Travis d'Arnaud）本場擊出雙響炮，菜鳥先發投手舒斯特（Jared Shuster）5.2局掉1分，搶下本季第4勝，終場勇士8比1大勝洛磯，持續鞏固國聯東區王座。