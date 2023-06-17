總統大選開打！面對藍白綠三組人馬廝殺，文化大學經濟系教授張晁烽不忍了，今天正式宣布參選2024中華民國總統選舉，希望自己作為一名素人候選人，透過自身的學術背景和專業知識，願意為國為民服務，為台灣帶來新的政策方向和領導力。並強調重建國家理念與社會價值觀，成就一個行正義行公義和行博愛的大同社會體系。

張晁烽是中國文化大學經濟學系教授，具有政治經濟學和勞動經濟學的專業知識。他獲得美國紐約州立大學賓漢頓校區的經濟學博士學位，對經濟學領域有深入的研究和理解。

張晁烽表示，今天將會正式發表參選宣言，並開展競選活動。他希望能夠獲得選民的支持，以實現他對中華民國和平的美好未來願景。(戴志揚翻攝)

張晁烽從美國拿到經濟學博士學位之後，就回到文化大學經濟系專職任教，從助理教授升等到副教授在升等到教授有發表一些英文期刊的文章，有些還是國外碩博士課程列為必讀文章

張晁烽提出了他的主要政見和政策說明，其中包括以下幾點：

維護兩岸和平統一 - 張晁烽主張中華民國現狀的憲法共識為國內最大共識，通過協商談判實現兩岸和平統一。他強調堅守國父孫中山的三民主義建國理念，並重視中華民國作為正統根源的地位，同時強調恢復中華民族的尊嚴和遵循傳統的道德體系。

社會福利和教育 - 支持先前郭董提出的國家扶養政策，特別關注0到6歲兒童的福利。加強底層困苦民眾的職業技能培訓和教育，同時提供相應的房屋津貼等福利，以幫助人民實現安居樂業。

反詐騙和反貪污 - 打擊詐騙活動，除了刊登廣告必須實名制，並呼籲公眾堅決不要將金錢匯給任何陌生人的帳戶。同時，主張徹底檢討政府採購辦法和監督機制，嚴懲貪污腐敗行為。也主張進行司法改革，包括法官納入檢核職守的紀錄督察，以確保司法公正。

能源政策和環境保護 - 建議制定更嚴謹真實的研究報告，作為核電決策的基礎，以確保能源供應的安全和環境的保護。

交通安全和城市發展 - 解決行人地獄問題的方式，包括仿效美國在交叉路口廣設STOP停車標誌，提醒行人行車遵守交通規則。

數位經濟和消費券 - 數位部發行排富性電子消費券，促進數位交易和經濟良性循環。

地方發展和文化傳承 - 呼籲各縣市鄉鎮發展各自的特色，讓在地人民能夠樂活發展商業契機，同時促進國際化連結，傳播中華民國的正能量文化。

媒體自由和公正審查 - 要求NCC委員會成員由各黨派推薦代表性公正專業人士出任，以捍衛言論自由和媒體自主性。

政府改革和解決人民請願議題 - 張晁烽要求政府進行全面性的檢討，針對過去的行政疏失和人民請願議題，並參考世界主要進步國家的施政情形，提出解決之道。

張晁烽表示，今天將會正式發表參選宣言，並開展競選活動。他希望能夠獲得選民的支持，以實現他對中華民國和平的美好未來願景。