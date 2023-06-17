●英特爾於美國時間16日宣布，計劃在波蘭建造1個新的半導體封測廠，投資金額上看46億美元，可創造2000個工作機會。英特爾表示，波蘭這座新廠竣工後，將有助於滿足未來幾年市場所需。為了要跟對手AMD、NVIDIA以及三星競爭，其實英特爾去年就宣布歐洲擴廠計畫，包括法國的研究中心、德國馬德堡的晶片廠以及擴建愛爾蘭的現有晶片廠。

●馬斯克表示，特斯拉已經接近完成全自動駕駛電動車的研發作業，全自動駕駛也是拉升特斯拉價值的主要動力之一。消息傳出後，特斯拉16日股價一度大漲2.96%，來到263.47美元，且創下逾8個月新高。同時，特斯拉市值增至近8000億美元，是全球市值最大的車廠。

●路透社報導，社交平台Twitter將專注於發展視頻、創作以及事業合夥關係，而不是只靠數位廣告作為主要業務。據悉，Twitter正與部分政治以及娛樂圈名人、支付系統業者以及新聞媒體商談合作事宜。不過，Twitter卻拒絕評論。

●Adobe宣布上季業績超乎預期，並對未來感到樂觀。因生成式人工智慧需求強勁，故也上修全年獲利目標之後，16日股價收漲0.87%。已經是人工智慧概念股的Adobe，股價月線狂飆42%以上，遠遠超過標準普爾500的漲幅6%。同時，本周上漲9%，今年迄今也已大漲42%。

●歐洲飛機製造大廠空中巴士透露，6月以來已拿到70架新飛機訂單。其中，包括60架A320型機，10架A350型機。對於下周開幕的巴黎航空展寄予厚望，認為航展中可獲得更多訂單，因為全球航空產業已進入強勁復甦階段。