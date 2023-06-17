暑假就快到了，新北市環保局於今年暑假辦理3場次兩天不過夜營隊「玩轉夏令營 濕地河你在一起」，活動包含5大主題「水的生態、水的設施、水的歷史、水的遊戲和水的創作」，將帶領國小三、四年級學生透過五感體驗、解謎闖關，探索濕地河川生態及認識水資源的重要性。今至7月12日中午12時開放網路報名，每場次限35位名額。

環保局表示，時序入夏，位於新北市中和的「漳和濕地」，埤塘單元池內的荷花開始綻放，許多鷺科鳥類來到園區覓食、光臘樹幹上也出現獨角仙的蹤跡、蜻蜓蝴蝶圍繞著盛開的花朵飛舞，在都市繪出一幅美麗的濕地生態風景。為推廣濕地保育，環保局持續結合濕地故事館及漳和濕地舉辦「水環境教育活動」，鼓勵孩子們走出冷氣房，用五官感受大自然。

今年暑假環保局將針對國小三、四年級學生辦理3場暑期營隊，時間分別在7月20及21日、7月27及28日、及8月3及4日，由濕地故事館的濕地及水環境巡守隊志工們帶領學員進行闖關、解謎、遊戲、體驗、手作等活動，以濕地的「教育、保育、復育」為主軸，在水相關場域觀察周邊的生態及河溪復育成果，並學習如何親近「水」。

環保局表示，活動內容豐富，包括透過定向越野遊戲探索「漳和濕地」的水生植物、昆蟲、鳥類與外來種生態；在「湳仔溝抽水站」實境解謎，認識抽水站設施功能及了解北臺灣水地名代表意義，體會水與城市間的關係；「藤寮坑溝」實地走讀，了解如何透過近自然工法，將原本無生態水域改造為生物友善環境，營造動植物適宜的水域棲地。另外，還安排蝶谷巴特DIY創意手作課程，讓學員創作屬於自己的時尚背包，紀錄濕地的鳥語花香。

營隊採網路報名，網址為https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article？catID=760。