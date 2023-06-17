新竹市傳出私立幼兒園不當管教，幼童遭嘴巴貼膠帶、膠帶綁手及彈嘴巴等情形。（取自市議員劉崇顯臉書）

新竹市傳出私立幼兒園不當管教，幼童遭嘴巴貼膠帶、膠帶綁手及彈嘴巴等情形。（取自市議員劉崇顯臉書）

新竹市私立幼兒園傳出疑教保員不當對待，有家長在臉書社群揭發，幼童遭膠帶貼嘴巴、膠帶綑手及彈嘴巴、拿剪刀對著胸口等。對此，市府表示，教育處第一時間介入調查、裁罰及輔導，該園張姓及陳姓二位教保人員及負責人分別各處6萬元罰鍰外，其中陳姓教保員經委員會認定1年不得進用擔任教保工作。

有網友也在臉書社群《幼兒園大小事》發文，指出孩子被不當管教，透露在新竹某間幼兒園，幼童遭到「膠帶貼嘴巴（全班）、膠帶捆手（兩個孩子的手牽著一起綑）、整個小孩被四條膠帶貼在牆壁上（有2位）、彈嘴巴、拿剪刀對著小孩胸口」等不當對待。

該名網友也指出，根據家長轉述，還沒爆發之前孩子聽到要上課就是一陣哭鬧，高喊不要上課，最後甚至是把自己關在衣櫥裡不肯出來，手指、腳趾的指甲摳到見血還是要摳，甚至不覺得嘴巴被貼膠帶是非常危險的事。

但網友也貼出，有家長事後與幼兒園私訊反應，指小孩子事後還說可以原諒老師，讓他到心痛，也提到「除非你也讓我彈（嘴巴）否則我的孩子我不能接受」，園方竟回「如果彈老師的嘴巴能讓你消氣，那你就來彈吧！」讓網路上的家長們感到無語。

對此，市府表示，某私幼不當對待幼兒案發生在約半年前，教育處表示，當下接獲通報，立即調閱查看監視器畫面、詳實訪談孩童、審閱相關資料，立即由調查小組全面檢視調查，後經委員會依情節輕重認定處分。

教育處表示，該園張姓及陳姓二位教保人員及負責人分別各處6萬元罰鍰外，其中陳姓教保員經委員會認定1年不得進用擔任教保工作，並說明除對前述人員進行罰鍰外，針對本案也展開加強教保服務人員輔導其教育專業及管理知能課程之處分、並適時輔導相關孩童作業。

教育處說明，調查過程中，也親自致電各個家長的詢問輔導意願，相關完整評估、安排孩童後續的心理輔導與教育建議，強調市府絕對重視孩子的學習成長環境，發生相關兒虐案件絕不寬待，立即調查、立即處置。

同時，教育處也指出，不當管教的教保人員是個案，也受到相當的處分，請外界仍然給予竹市其他多數的優秀教保人員肯定和支持。