台灣me too持續延燒，屏東縣議會美女議員許馨勻在議會質詢時自曝，於5月9日一場大型造勢活動，在眾人目光下遭到騷擾，她隔2天到警局報案，卻遲遲沒有下文，她質疑屏東警方辦案時效不佳，屏東縣長周春米也坦言，「速度太慢、非常不滿意」。

許馨勻說，當時一場選舉造勢活動，有名男子在大進場時候，一直在她背後不斷靠近，因為非常不舒服，於是不斷閃躲，事後想起來還覺得噁心。

5月9日被騷擾後，5月11日到警局報案，直到5月23日一點消息都沒接獲，自己還打電話主動詢問辦案進度，承辦員警卻又帶著她到地檢署再做一次筆錄，她質疑，「我不認識路嗎？」要去地檢署我不會自己去？

她認為，這段時間被害人身心煎熬，警方卻一點作為都沒有，也流失調閱監視器及鎖定證物的黃金時間。屏東縣警局長蔡文峰則為偵辦時間與速度致歉，周春米也坦言，非常不滿意警方如此作為，會指示警察單位盡速還給議員公道。

許馨勻說，希望類似性騷擾案件要有效率、接案就要高效率調查，警局應該做大家最有力靠山，否則同樣案件會層出不窮，「真的不要就這樣算了」。蔡文峰當場承諾，會用重大刑案介入，相關案件速度與能量都會加強。