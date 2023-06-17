外籍移工經常成為詐騙集團覬覦的對象，新竹市警局第三分局17日在華夏玻璃公司召集數百名外籍移工，特別透過多國語言，講述提醒不要因一時出賣存摺而淪為詐騙集團的幫助犯，更不要誤信網路騙局而失金受害。

新竹市香山區境內有多家傳統製造業的大型工廠如華夏玻璃、台灣玻璃等，勞力需求密集也因此聘雇許多外籍移工，由於移工在台期間都有辦金融機構帳戶，因而成為詐騙集團覬覦的對象，利用他們回國前收購或詐騙等方式取得金融帳戶，作為詐騙洗錢的犯罪工具，造成許多外籍移工回國後卻成為人頭帳戶而涉案。

警三分局在華夏玻璃公司的協助下，一早召集廠區內數百名外籍移工與會，警方特別以多國語言講述，提醒他們切勿成為犯罪集團的幫助犯，更不要因為隨意相信網路上各類不實的訊息，而遭詐騙受害。

警三分局長林炎巨表示，不少外籍移工於網路購物或為能賺取更多額外的收入，遭詐騙集團以「假網拍」、「假投資」、「假求職」等方式，騙取多年來辛苦工作的血汗錢。

林炎巨表示，「反詐、識詐無國界」，目前國內詐騙案件手法層出不窮，民眾遭詐騙的款項也一直未能降低，民眾遇有疑似詐騙訊息務必保持冷靜，盡可能記下相關細節，再至警察機關或撥打165反詐騙專線請求協助。