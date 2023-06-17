俄羅斯自去年2月入侵烏克蘭以來，戰爭至今已持續479天。俄羅斯總統普丁昨天在聖彼得堡經濟論壇活動中表示，第一批戰術核武裝置已經運抵白俄羅斯境內，陸續還會輸送更多武器彈藥。在白俄境內部署相關設施是為了「牽制」支援烏克蘭的西方國家，整體工作將在今年夏天或年底前完成。不過他也說，目前還沒有使用這種武器的必要。

根據路透社、英國廣播電台（BBC）17日報導，普丁16日以相當強烈的口吻，警告西方國家打擊俄羅斯的企圖將受到嚴厲回擊：「（部署核武）是一種威懾，想讓我們蒙受戰略失敗（strategic defeat）的人無法視而不見。」他也再次拒絕限制核武：「我們擁有的（核武）數量比北約國家來得多，它們還希望我們減量，下地獄去吧。」

❗️ Putin said that the first nuclear shells were delivered to the territory of #Belarus. pic.twitter.com/ymayI3Ogcd — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2023

這是俄羅斯自1991年蘇聯解體以來，首度在境外領土部署核子武器。普丁長期盟友、白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）13日表示，部分在白俄境內的戰術核武威力是美國1945年在日本投下原子彈的三倍。俄方將保有這些戰術核武的操控權。

Lukashenko promised to blindfold Skabeyeva and take her to the nuclear weapons storage.



He said that the tactical nuclear weapons to be placed in Belarus are three times more powerful than the bombs the USA used in Hiroshima and Nagasaki.



To coordinate with Russia launching a… pic.twitter.com/hD2QzkrGm5 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 14, 2023

俄羅斯的核武部署策略正受到美國及其盟友的密切關注，就連中國也曾多次示警，不得在烏克蘭戰爭中使用核武。

普丁表示，目前沒有訴諸核武的必要，顯示俄方以「國土受到威脅」作為核戰紅線的基準依然沒有改變。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也回應，目前美方「並未見到俄羅斯準備動用核武的跡象」，美軍也沒有理由改變自己的核武態勢。