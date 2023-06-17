俄羅斯自去年2月入侵烏克蘭以來，戰爭至今已持續479天。俄羅斯總統普丁昨天在聖彼得堡經濟論壇活動中表示，第一批戰術核武裝置已經運抵白俄羅斯境內，陸續還會輸送更多武器彈藥。在白俄境內部署相關設施是為了「牽制」支援烏克蘭的西方國家，整體工作將在今年夏天或年底前完成。不過他也說，目前還沒有使用這種武器的必要。
根據路透社、英國廣播電台（BBC）17日報導，普丁16日以相當強烈的口吻，警告西方國家打擊俄羅斯的企圖將受到嚴厲回擊：「（部署核武）是一種威懾，想讓我們蒙受戰略失敗（strategic defeat）的人無法視而不見。」他也再次拒絕限制核武：「我們擁有的（核武）數量比北約國家來得多，它們還希望我們減量，下地獄去吧。」
這是俄羅斯自1991年蘇聯解體以來，首度在境外領土部署核子武器。普丁長期盟友、白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）13日表示，部分在白俄境內的戰術核武威力是美國1945年在日本投下原子彈的三倍。俄方將保有這些戰術核武的操控權。
俄羅斯的核武部署策略正受到美國及其盟友的密切關注，就連中國也曾多次示警，不得在烏克蘭戰爭中使用核武。
普丁表示，目前沒有訴諸核武的必要，顯示俄方以「國土受到威脅」作為核戰紅線的基準依然沒有改變。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也回應，目前美方「並未見到俄羅斯準備動用核武的跡象」，美軍也沒有理由改變自己的核武態勢。
文章來源：Blinken: US has ‘no reason to adjust’ nuclear posture over Russia’s weapons transfer to Belarus
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