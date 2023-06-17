洪佩瑜（左起）、林鈺婷、阿布絲、邵大倫。（台視提供）

陳竹昇（左起）、VUIZE王鍾惟、Kivi、蔡家蓁。（台視提供）

第34屆金曲獎頒獎典禮將於7月1日於台北小巨蛋登場，為讓觀眾對本屆入圍者有更深一層的認識，特別製作《GMA Heat入圍就是肯定》節目特輯，以「無疆界」作為主軸概念，在節目編排上也突破以往。

五度角逐金曲歌后的A-Lin，再度擔綱專輯音樂總監表示：「希望透過音樂，讓大家知道A-Lin 38歲的喜怒哀樂。」其中歌曲《我怨》更是與艾怡良合作，艾怡良也以該歌曲入圍了「最佳作曲人獎」。

A-Lin在節目中爆料艾怡良的作曲難度太高，過程中讓她一度想把歌名改成「我怒」。而曾奪下華語歌后的彭佳慧，今年則是首度以客語專輯雙料入圍金曲獎，彭佳慧表示希望能透過客語歌，讓客語的能見度更高，也喊話希望大家能多多聆聽客家音樂，增加客語歌曲的傳唱。

洪佩瑜闊別歌壇多年後，靠著首張專輯一口氣入圍八項大獎成為本屆大黑馬，被問及「最佳華語女歌手獎」及「最佳新人獎」二選一的殘酷選擇，洪佩瑜笑說：「比較想要新人獎，因為只有一次。」

獲金馬、金鐘雙料肯定的「國民爸爸」陳竹昇，推出台語創作專輯，在歌手與演員兩者身分的轉換讓陳竹昇有感而發：「戲劇是在角色後面，歌手是本我在觀眾前面。」而陳竹昇透露只花了半年就寫完10首歌，豐沛的創作能力，更令主持人陳明珠直接現場邀歌。

《GMA Heat入圍就是肯定》節目將於6月18日下午1點到3點、6月25日下午1點到4點，於台視主頻播出，敬請鎖定。