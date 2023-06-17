桃市府16日在中壢光影電影館辦理《眷村色彩散策–走讀全臺30眷村地景》新書發表會。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

眷村是台灣獨特人文風景，見證二戰後來台軍民生命經驗，也是重要歷史地景與文化資產，桃園市政府首創以色彩作為眷村文化傳承記憶，並保留眷村故事，於16日在中壢光影電影館辦理《眷村色彩散策–走讀全臺30眷村地景》新書發表會，集結中原大學專業研究團隊3年的色彩調查成果。

文化局表示，市府2020年與財團法人榮民榮眷基金會合作，率先全台成立眷村協作平台「中華民國眷村資源中心」，建構全國眷村知識串連、媒合與交流平台，提供豐富的眷村教育資源，將珍貴眷村文化記憶保存傳承。此計畫2020至2022年期間，調查全台未修復眷村，進行色彩調查計畫，總計30處眷村色彩故事，透過田野調查、訪談等將眷村建築、自然與人文歷史元素轉化對於眷村文化想像，彙整出6個具有眷村代表性顏色，分別是大門紅、窗框黃、石漆綠、天青藍、屋瓦黑及麵粉白。

《眷村色彩散策–走讀全臺30眷村地景》經歷3年實地走訪全台北、中、南、東30處眷村，如北投中心新村、台北海軍將官官舍、大溪太武新村、鳳山黃埔新村等，採集過往生活環境文化色彩，每個眷村彙整出15組具地方識別性色彩元素。

書中也提供漫步地圖，以輕鬆漫步欣賞方式，探尋眷村元素與故事，本書總計450筆詮釋資料，皆上傳至國家文化記憶庫網站（https://memory.culture.tw/），提供民眾瀏覽或作為研究及創作素材使用，成為建築修復設計、藝術應用設計、眷村文化推廣等領域更具有脈絡性的參考指標。期望形塑眷村文化元素及美學意象，讓歷史記憶透過創新而保存，永續傳承眷村文化色彩故事。

中原大學調查團隊表示，籌備與調研過程中，感受到許多來自原眷戶及相關單位的熱情協助，滿滿眷村人情味因而可以專心地投入調查，探索各眷村的生活氛圍、紀錄過往或者仍繼續發展的生活文化故事。對於調查團隊而言，每當到一個眷村場域，都是新的體驗與認識眷村文化的過程。盼透過《眷村色彩散策–走讀全臺30眷村地景》傳遞給讀者，讓每一位喜愛眷村、想念眷村，或對眷村充滿好奇的讀者，可以從書中找尋到。

新書發表會除發表外，座談會也邀請東海大學美術系張惠蘭副教授、眷村影像紀錄李俊賢老師暢談眷村色彩設計與應用想像。6月10日起至6月25日在中壢光影電影館1樓展示調查過程、成果及30位創作者應用各村代表色轉譯創意圖像。詳見「中華民國眷村資源中心」官方網站：https://mkvrc2020.com/。