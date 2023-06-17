徐懷鈺最近上大陸實境節目《乘風2023》（又稱《浪姐4》），一舉一動都成為話題，她在第一次公演（簡稱一公）時因對動作不熟，引來網友批評划水，最近節目播出到三公結束，她和陳意涵、張嘉倪、龔琳娜坐下來邊吃飯邊聊天，徐懷鈺坦言最近壓力大，不敢看評論，怕看到負評表演時會忘詞，張嘉倪則反問她：「到底來這舞台是幹啥的？」要她快樂唱自己喜歡的歌，不要想太多。

最近三公結束，徐懷鈺特別感謝同隊的Ella給她信心，接著點名龔琳娜給她聲音指導，教她去找音量，她也表示要謝謝室友陳意涵，兩人為了開場建立了很好的默契和情誼，也謝謝在場所有姐姐都是她學習榜樣，最後她以排名19順利晉級。

休息時間時，張嘉倪說其實徐懷鈺是在專業上很有想法的人，「可是呢，她不說」，回到房間才會默默給張嘉倪建議，還幫對方研究好，張嘉倪問她為什麼白天的時候不跟大家說呢？徐懷鈺則表示自己也是聽完錄音才覺得怪怪的，不是她們要的氛圍，張嘉倪更補充，徐懷鈺有一點特別奇怪，「當別人會的時候她不說話，當有人說『姐這句我不會唱』，她立刻就會（幫人）學起來了」，讓張嘉倪特別不捨徐懷鈺總是會為很多人思考、著想。

張嘉倪提醒徐懷鈺，到這個舞台的目的到底是什麼？不就是為了唱喜歡的歌，自己的想法最重要，因為是妳站在台上。陳意涵也補充說其實徐懷鈺一公時是很有野心的，但發生那些事卻讓自己關起來了，徐懷鈺回應：「我比較怕是...不要看到那些評論，因為它會害我忘記歌詞」，陳意涵則表示，自己今天也看到有個人罵她，她索性就把手機放在化妝間，不去看不去想，專心做好表演就行了。