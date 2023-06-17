永豐投信表示，00901追蹤之指數，此次調整新增中興電(1513)、華城(1519)、中華(2204)、大同(2371)、飛宏(2457)、啟碁(6285)等標的並剔除和大(1536)、中鋼(2002)、建大(2106)、正崴(2392)、友達(2409)、台半(5425)等標的，指數成分股仍以台積電(2330)、鴻海(2317)為主要權值持股。

00907追蹤之指數則替換新增4檔成分股，新增南亞(1303)、東元(1504)、大成鋼(2027)及長榮(2603)，剔除台泥(1101)、和泰車(2207)、開發金(2883)及新光金(2888)。並依最新股息殖利率進行成分股權重調整，金融股佔比36%，傳產佔比高達64%，新增傳產股有長榮、大成鋼等標的。

永豐智能車供應鏈ETF基金經理人林永祥表示，00901追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」投資，成分股共精選50檔智能車供應鏈，除掌握電動車之台廠供應鏈如汽車零組件、車用電池、車用晶片及充電設備外，更涵蓋電動車AI智能化趨勢股，以最近火紅的ChatGPT之AI相關應用概念股權重高達58.7%，為市場上智能電動車、半導體相關ETF中ChatGPT概念股涵蓋率相對高之ETF。

永豐優息存股ETF基金經理人張怡琳表示，00907追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」，選取產業穩定適合存股特性的金融與傳產成分股，且連續三年均獲利且配發現金股利者，依照市值排序精選30檔股票，除了本次新增替換的個股外，也會按最新估算的年度股息殖利率，進行成分股權重調整，以掌握年度存股標的除權息行情，最新前十大成份股依序為：長榮、萬海、大成鋼、統一、中信金、寶成、豐泰、上海商銀等，00907可望提供投資人相對穩定且有品質的息收來源。