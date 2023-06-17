由Opensignal的分析報告中指出，兩家規模較大的收購業者遠傳和台灣大在幾乎所有指標上都優於規模較小的被收購業者亞太電和台灣之星。這一差距在下載速度體驗方面最為明顯，遠傳和台灣大的下載速度比被收購的公司快60%左右。亞太電在所有地區的可用率得分低於遠傳，在中部、北部和南部地區平均為1.4個百分點。台灣之星與台灣大進行比較的情況也是如此，儘管各地區之間的平均差異只有0.5個百分點。較大業者的較高得分表明，較小業者的用戶群有望看到可用率改善，因為它們的網路將與較大業者的網路整合。此兩個併案中，合併後的公司將為兩個網路中的現有用戶提供更佳的涵蓋水準。

在下載速度體驗方面，Opensignal分析指出，在所有地區中，下載速度的落差最大，遠傳電信比亞太電信高出61.2%，而台灣大比台灣之星高出63.2%。另外，遊戲體驗差距表現為，遠傳領先亞太電6.9分，台灣大領先台灣之星8.5分；影音體驗方面，遠傳領先亞太5.3分，而台灣大領先台灣之星3.9分。

整體來說，Opensignal認為兩宗合併案都有很大的改進空間。在每宗合併中，規模較小的業者在行動體驗方面的得分明顯低於規模較大的合作伙伴，這表明未來有改進的潛力。由於市占率的擴大，這些合併將使遠傳和台灣大獲得更大的規模經濟效益，期望進而與中華電抗衡。另一方面，由於整合過程比較緩慢，合併可能需要一段時間才能產生效果。網路整合中的風險，可能這會造成給其中一方或兩方的現有網路使用者帶來短期的不穩定。