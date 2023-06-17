企業法人布局辦公室據點多傾向市區指標商業大樓，或區域產業群聚效益，近期更偏好選擇屋齡十年以內的新辦公室，規劃做集團企業總部。信義全球資產公司統計近五年北市辦公室實價登錄資料，屋齡在十年內的辦公室交易量達到202億元，中山區交易量衝最高，累計金額達142億元，佔整體超過70%；士林區次之，累計金額達45億元。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，為提升公司營運效能，越來越多企業有設立總部的需求，傾向找屋齡新、坪數大的商辦產品，直接包下多層或整棟做規劃。市區辦公產品屋齡以20年以上為主，而市中心外圍像大直、士林等區域，由於鄰近台北市區、具未來發展潛力，吸引建商插旗蓋商辦，且朝向頂辦規格做規劃，較符合目前公司設立總部需求，雖然不在市區商圈，也已躋身蛋黃區價格，吸引生技、醫療、金融等購買力強的買方入手。

林建勛經理觀察，中山區的新商辦交易主要集中在大直一帶，由於大直鄰近內科商圈、距信義區也僅有一橋之隔，在地理位置上極具優勢，且尚有大面積、方正基地可供開發，已有不少大型建商進場開發頂級辦公室。國票金控即看準大直頂辦商圈崛起，2019年時投資56.7億元購置由華固建設興建中的商辦大樓，更名為國票金融大樓，作為自用企業總部。

此外，士林也將成為新辦公聚落的明日之星，林建勛經理表示，士林有多個大型開發案在進行中，包括預定今年底完工的北士科全區開發，產業進駐後可望帶動士林地區發展；另外，興建中的捷運士林站TOD 共構商業大樓，亦將規劃飯店、商場、會議廳等商用設施。商業活動熱絡帶旺商辦市場， 2015年完工的欣翰士林官邸，為士林指標商辦案，去年實價登錄資料累計有14筆交易資料，其中浪凡網路科技就以總價6.8億元，一口氣打包4戶。