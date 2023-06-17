票價凍漲28年的台鐵已完成多版本費率調整方案，5月向交通部建議採用報酬率1％版本，區間車漲27％最多，自強號貴11％，交通部同意討論，但時間未定。

如果這方案通過，以區間車為例，台北站到板橋站將從目前新台幣15元調為19元，台北站到新竹站將從114元調為145元；以自強號為例，台北站到高雄站票價將從843元調為940元。

台鐵去年完成多版本票價調整方案，報酬率從0％到3％，交通部5月收到台鐵提報「台鐵合理化票價研議報告」，建議採用報酬率1％方案，符合企業永續經營概念。

台鐵最近一次調整票價是1995年，目前票價費率以每人每公里含稅計算，區間車為1.46元、莒光號1.75元、自強號2.27元。

根據報酬率1％方案，區間車費率調為1.86元（漲27％）、莒光號調為2.02元（漲15％）、自強號調為2.53元（漲11％）。

督導票價等台鐵公司化進度的交通部次長胡湘麟今天告訴中央社記者，台鐵票價確定朝合理化方向調整，交通部將討論台鐵提的建議案，但交通部費率審議委員會召開時間未定。

前交通部長賀陳旦說，只有透過票價調整過程，才能清楚知道台鐵運輸本業虧損實際情形，透過財務計畫分析，預測未來營運狀況，如虧損小站是否再增、效益低路線是否續經營，只有充分了解營運成本，才能真正知道政府該補貼多少，及如何增加附業收益和透過票價策略增加本業收入。

他說，票價調整不一定要反映在所有消費者，可透過分級方式，像漲電價對多數人影響不大，大用戶才有感，但如果台鐵營運無法真實反映成本，很難以績效激勵員工。

中華民國消費者文教基金會交通組召集人李克聰表示，台鐵公司化要從企業經營角度思考問題，而票價長期不合理就違反企業精神；可依不同路線性質訂票價，如觀光路線與通學、通勤路線就應有分別。

逢甲大學運輸與物流學系兼任教授葉名山說，以現行費率，同樣距離，台北捷運是台鐵區間車票價約1.4倍，桃園捷運甚至是台鐵區間車票價3倍多，應讓台鐵票價合理反映。（編輯：李明宗）1120617