近期中杓鷸現蹤香山溼地，水鳥愛好者們千萬別錯過。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市香山溼地生態、生物多樣性豐富，吸引許多水鳥前來作客，近期有鳥友目擊9隻黑面琵鷺停棲金城湖，除了去年11月發現的M89久居之外，又迎來1隻腳環M00的同伴加入停棲行列。市府產發處表示，近期香山溼地也能發現中杓鷸的蹤影，水鳥愛好者們千萬別錯過。

市府指出，金城湖生態環境是新竹市賞鳥的重點區域，近年來穩定成長的水鳥群，讓金城湖春、夏、秋季都非常熱鬧，想要一睹黑面琵鷺群聚的盛況正是時候，民眾可把握機會來趟生態之旅，更能順遊香山溼地賞蟹步道，欣賞無敵海景與絕美日落，度過愜意的假日時光。

黑面琵鷺是國際級的保育鳥類，依據香港觀鳥會發布2023全球同步普查結果，黑面琵鷺全球數量達歷年新高6603隻，其中有2／3在台灣，總計4288隻，比去年多了10％，成為黑面琵鷺渡冬首選。市府產發處指出，香山溼地目前生物多樣性激增，孕育無數魚蝦貝類等物種，豐富生態更吸引了多種水鳥群聚停棲，無疑是候鳥們的新天堂。

屏科大教授、稀有鳥類專家孫元勳表示，黑面琵鷺在3歲左右才有繁殖慾望，1-3歲的成鳥沒有交配衝動，會在南方停留較久，有紀錄6月才北返，3至4歲的黑面琵鷺大多數於3-4月就會從台灣中部出海北返韓國或中國北方大陸，以爭取較佳的繁殖棲地。

孫元勳也說，而年輕沒有繁殖慾望的黑面琵鷺即使早早北返，也會被其他年長同類排擠，在群體中無立足之地，因此這些年輕的黑面琵鷺寧願留在有食物及棲地的台灣，是一種間斷性遷徙行為。

此外，產發處也表示，近期香山溼地也能發現中杓鷸的蹤影，中杓鷸與保育類大杓鷸外觀相近，相異之處在於嘴喙較短，整體羽色呈褐白花色，頭部有深褐色縱紋，頭頂有黑色頭側線，正面看就像西瓜皮，飛行時翼下可見深褐色橫紋，正好與大杓鷸翼下白色做區分，水鳥愛好者們千萬別錯過。