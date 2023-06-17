AI伺服器/資料中心建置需求湧現，將公司定位為訓練AI軟體頂級組件供應商的Nvidia挾技術優勢成為最大受惠者，Nvidia供應商也跟著吃香喝辣。

奇鋐在伺服器領域主要提供客戶機殼+風扇+散熱器，據業界表示，真正的AI伺服器至少搭配6顆到8顆GPU，其中GPU散熱部分，除均熱片外，散熱多採3D VC設計，目前Nvidia均熱片供應商為健策(3653)，3D VC散熱供應商為Cooler master，近期積極送樣爭取成為第2家3D VC供應商的奇鋐據傳已通過Nvidia第一關最嚴格的「熱處理」認證，進入第2關的「可靠度」認證中。

據業界指出，Nvidia的3D VC散熱可能只開放2家供應商，奇鋐領先其他散熱同業通過「熱處理」認證，順利的話，有望成為Cooler master之後，第2家Nvidia 3D VC供應商，與Cooler master共同分食龐大商機。

受此消息激勵，奇鋐本週股價強勢大漲，一度突破250元關卡，6月16日以247元作收，累計一週漲幅達17.9%，再創新高價。