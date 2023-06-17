最近台灣社會「Me Too」連環爆，這股揭發性騷擾的聲音從政治圈開始燒到藝文界、演藝圈，原本給人好好先生形象的許傑輝甚至因此宣布引退，掀起軒然大波，大家也都擔心自己的偶像會不會有天「翻船」人設崩壞，對此，「廣告小妹」昨(16日)在臉書透露問了老公覺得政治圈的清流有誰，她自己則給出演藝圈的最後清流名單：庾澄慶和黃子佼，喊話希望他們別讓她失望。

廣告小妹昨分享和老公討論最近Me Too運動燒起的幾把火，她碎念說：「選舉投票時，是不是該列出誰沒有性騷過？這樣比較快。」老公「班長」則回應：「不需要列！我知道誰不會。羅智強不會、蔣萬安不會、馬英九不會。」正當她打算鄙視老公只選出藍營的工作人物時，班長也舉出他心中綠營的緋聞絕緣體名單。

廣告小妹點名庾澄慶和黃子佼是男星清流。（圖／中時資料照片）

廣告小妹的老公指出：「我覺得賴清德也不會。」讓她對老公多了幾分尊重，語末，廣告小妹不忘提到演藝圈，說：「我對娛樂圈比較沒信心。思來想去，目前想押寶這兩位：庾澄慶、黃子佼。求你們不要讓迷妹我失望啊！」

見此，網友回應：「先不要，你粉誰誰就崩啊」、「我押寶賭劉德華」、「基本上帥哥是不會有性騷擾的，就算有騷擾的舉動也沒有人會覺得不舒服。人帥真好，人醜性騷擾」、「班長列出這幾位共通點是：女性很愛他們，但他們不重色，對另一半都很挑也都很不挑，有機會娶到美女，但卻沒有」、「立flag觸霉頭，供您參考」、「壓一個梁朝偉，因為他根本不出門啊」，廣告小妹回應：「香港代表，我再押一個劉青雲。青哥名言：我沒有異性朋友！我只有老婆！」。

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