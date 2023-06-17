高雄楠梓一家疑似負責國小營養午餐的團膳業者遭到爆料，表示團膳業者的中央廚房鼠輩橫行，更有學校餐桶放在廠內，疑似有校園的食安問題，高市教育局表示，該業者無提供餐點給學校，因此沒有學童食安問題。高市衛生局介入稽查後發現，現場留有菜渣、門縫過大、廚房內排水溝無隔柵，且現場發現老鼠及鼠跡，以及冷藏溫度不足等重大缺失，依食安法命業者暫停作業並限期改善，複查未改善者，將處6萬元以上罰鍰。

衛生局表示，衛生局16日晚間接獲檢舉後隨即派員前往該中央廚房進行稽查，經查楠梓區海專路某中央廚房為本市核准商業登記在案，惟稽查當下鐵門關閉、無人應門，衛生局要求業者今17日早上配合查察。

經衛生局到場勘查，發現該業者有承攬公司餐且於該廚房製作便當後於門口零售販賣，作業現場發現菜渣、門縫過大、廚房內排水溝無隔柵，且現場發現老鼠及鼠跡，以及冷藏溫度不足等重大缺失，依食安法第8條第1項暨同法41條規定命業者暫停作業並限期改善，屆期複查未改善者，將依同法44條第1項規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。另責令業者加強病媒防治措施至本局勘查通過才可復業。

另外，衛生局也在現場發現逾期食材麵粉半包（有效期限2022年9月28日）、一箱6塊的冬瓜磚（有效期限2022年12月3日），現場立即完成銷毀作業，並依違反食安法第15條第1項第8款處6萬元以上罰鍰。經查該業者固定承攬某公司餐之契約，應有食安疑慮，衛生局併依法辦理。

教育局表示，16日晚間了解海專路某中央廚房工廠環境衛生問題，教育局立即與衛生局至該工廠進行聯合稽查。經查該工廠並未供應本市學校午餐，無校園食安問題。

教育局說明，現場有學校餐桶部分，經查是暫存及清洗，非實際現場供餐使用。教育局將持續督導學校落實學校午餐三級管理機制-學校自主檢查、教育局跨局處全面聯合稽查及中央抽查，以確保午餐品質及安全。