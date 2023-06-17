Scary sight at Fenway as Tanner Houck gets hit in the face.



He did walk off under his own power and seemed to motion to his teammates.



Awful.



pic.twitter.com/SCHPwj2WFN — Tyler Milliken ⚾️ (@tylermilliken_) June 17, 2023

JUSTIN TURNER JUST SENT ALL THE YANKEES FANS TO BED!

pic.twitter.com/SpVNIgkXWy — Boston Strong (@BostonStrong_34) June 17, 2023

相隔不到一個禮拜，基襪兩支世仇再度交鋒，首戰卻出現意外場面，紅襪先發投手浩克（Tanner Houck）遭到強襲球打中臉部後提前退場，「豆城軍」則靠著前半段兇猛攻勢，最終15比5打垮洋基，勝率也重回5成。

上回系列賽以2勝1負落敗收場，洋基今率先發動攻勢，雷佐（Anthony Rizzo）二三壘有人敲出二壘滾地球，將三壘跑者送回本壘，但洋基領先的喜悅很快就被沖淡，紅襪一到四局一共敲下13分，包含第三局騰納（Justin Turner）敲出滿貫彈，單局轟下6分，打得洋基先發投手赫曼（Domingo German）無力招架。

浩克經過首局亂流後回穩，沒想到在第5局對陣東崗（Kyle Higashioka）時，遭對方回擊球命中臉部，浩克當場跪倒在地，顴骨也滲出血來，在紅襪取得大幅度領先下，未能完成5局的浩克被迫先行退場，無緣拿下本季第4勝，由左投賈克（Thomas Jacques）接替登板。

紅襪全場斬獲15分，不過先發打線僅強打狄弗斯（Rafael Devers）沒有安打貢獻，讓人感到意外，日籍好手吉田正尚全場4打數4支安打，灌進3分打點，打擊率3成09持續維持高檔，洋基此戰敲出10安且棒棒開花，但串聯性不比對手。