男星許傑輝接連遭指控性騷擾，就連中信兄弟啦啦隊員短今（胡馨儀）都是受害者之一，她揭露曾遭「許導演」帶進小房間摸胸後，還被要求傳性感自拍照，她昨（16日）在社群平台再次發文透露心聲：「我不會輕易被打倒的」。

短今日前指控遭許傑輝性騷，並還原事發經過，她指出當時與兩人處在小房間，沒想到卻被性騷，當時許傑輝更表示：「你的胸部好像豆腐喔，是假的嗎」，還被要求是否可以摸摸看，由於當下不知道如何處理，慘遭對方得逞，沒想到演出結束後，許傑輝又以表演訓練為由要求她傳性感自拍照，如今許傑輝宣布退出演藝圈，短今的經紀人小乖強調：「從頭到尾都沒有想要許先生退出」。

短今發文強調表示不會輕易被打倒。（圖／sammie_923 IG）

不過短今揭露遭性騷過往，卻被網友嘲諷蹭熱度，讓她無奈表示：「我氣自己當年不懂得保護自己，隱忍了十幾年，連我爸媽都不知道我經歷了這樣的事情，明明是受害者，我卻在檢討我自己」，昨(16日)更再次發文吐露心聲，指出近來收到好多打氣的訊息，讓她因此充滿力量，接著強調：「我不會輕易被打倒的」，簡短一句話讓人心疼不已。

對此，網友也紛紛給予打氣：「妳很勇敢和堅強，加油啦」、「短今很棒！ 勇敢面對」、「短今是很真誠可愛的好女孩，相信你沒事，100%支持你」、「你是最勇敢最棒的女孩」。

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