高雄一名擔心酒店公關的女子去年認識一名男子，她在不知道對方已婚有孩子的情況下開始交往，期間懷孕2次都墮胎，直到去年年底她才發現對方已婚，使得憂鬱症病情惡化，多次嘗試輕生，提告後法官認為男子刻意隱瞞已婚，無視此舉會加劇女方病況，判需賠償50萬。

女子控訴2人在去年3月認識，男方故意隱瞞已婚育有一女，2人交往後她懷孕2次，被對方要求人工流產，去年12月發現對方已婚，身心受創下曾有輕生意圖，向男方求償100萬；男方對於隱瞞已婚不爭執，但稱人工流產已女方與家人商議過的決定，且女方應先證明胎兒是他的孩子。

此外，男方還說女方在交往前就有重度憂鬱症，曾有多次輕生紀錄，每次吵架女方就揚言輕生，認為女方求償金額過高；法官根據女方提出的超音波檢查單，男方正宮的臉書貼文截圖和雙方對話紀錄，認定男子刻意隱瞞已婚身分，使女方誤會並同意性交。

法官審酌女方擔任酒店公關，月收入15萬，男方2年前從馬祖退役後即無業，法官認為男方既然早知道女方有重度憂鬱症，還刻意隱瞞已婚身分而與之交往、發生性行為，無視此舉會加劇女方病況，侵害行為情節重大，判男方應賠償50萬。

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