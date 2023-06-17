中華電(2412)即日起至6月底至網路門市申請行動、寬頻、MOD指定方案，即可參加「618豪旅購夏趴」購物節活動，除享加碼送Hami Point最高1618點(1點等於1元)等優惠，雙週再抽5星級奢華露營及「Hami Point 618點」等好禮，另外；活動期間內於網路門市申請指定業務(不含國際漫遊)，限時加贈6180元Hami商城好康券，可至神腦生活、Hami市集折價使用。

台灣大(3045)接網購盛事「618年中慶」，網路門市針對5G「mo幣多門號案」、自由選，以及手機案祭出優惠，即日起6月30日申辦5G「mo幣多門號案」，月租1399元，除每月固定momo幣回饋，618年中慶活動加碼再贈1500元momo幣，24個月合約期間，最高享29,100元momo幣。另外，即日起至7月31日申辦手機專案，加碼贈1000元momo幣。

針對618檔期，遠傳(4904)全台門市、網路門市聯手祭出超殺限時好康，即日起至6月底，無論是新客戶、老客戶都可以參與優惠活動，包含網路門市推出「618手機夏拼季」，挑戰全網最低價，購買搶手的iPhone 14 Pro Max最高折3512元，只要38,888元即可入手；三星最新旗艦機、OPPO、小米熱銷機款最高折8,000元。此外，挑戰年中最大檔電信優惠，申辦599資費送價值3200元好禮再抽禮券；此外，還有全通路都有的「買小送大」超值回饋，只需月付資費799元起，就能同時將熱門手機加平板、Switch等娛樂3C一起帶回家。

至於亞太電(3682)，數位門市祭出最終回限時優惠，7月3日前新申辦/攜碼388全速上網吃到飽方案，約期24期，享4G不限速上網吃到飽、網外/市話免費70分鐘，加碼送2400元全家購物金，換算後合約期間內每天花費不到10元，就能享有4G不限速上網吃到飽的超值優惠。此外，亞太電Gt智慧生活門市同步推出優惠方案，即日起至6月30日，申辦指定5G極速升等方案，即可用專案價0元起，辦一個門號一次帶走兩支5G手機，限時優惠錯過不再。同時，申辦購機約選購行動裝置保險服務「Gt智慧保鑣」，守護新機最省心，一整年更只要1,170元起。