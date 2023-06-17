台大營養學博士吳映蓉近來在臉書發文提到，燕麥奶其實不是奶，而是全榖雜糧類，主要營養成分為碳水化合物，且蛋白質含量還很低，掀起熱烈討論，許多人紛紛留言表示，原來長久以來都誤會了。事實上，國建署就曾指出，屬於植物奶的燕麥奶主要成分為燕麥加水，所含的碳水化合物較其它植物奶、牛奶都多。若要攝取鈣質和蛋白質，還是選擇牛奶較佳。

隨著健康飲食意識抬頭，近年來植物奶於全球蔚為風潮，不少店家都有將鮮奶替換成植物奶的服務，但兩者營養成分差別，可能很多人都不清楚。對此，國健署曾於臉書粉專「食在好健康」提到，鮮奶被歸類在食物六大類的「乳品類」，富含鈣質，且有優質蛋白質，是食物中補充鈣質重要角色之一；至於植物奶則是由豆類、穀物、堅果等所提煉出來的飲品，本身無乳糖，所以適合有乳糖不耐的人。

國健署進一步說明，以屬於植物奶的燕麥奶來說，其實是全榖雜糧類，主要成分為燕麥加水，因此營養成分以碳水化合物居多；不過，它也含有β-聚葡萄糖之膳食纖維，能增加飽足感，幫助排便順暢。另外，若以每100克所含的熱量、蛋白質、脂質及碳水化合物進行比較，鮮奶不管在熱量、蛋白質及脂質含量皆勝過燕麥奶；而燕麥奶則是碳水化合物最多，約鮮奶的2倍。

除此，嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜提醒，在購買燕麥奶時可注意包裝上的營養成分，通常會有非常多的添加物，例如結蘭膠、纖維、甚至香料和蔗糖，不能因為上面出現「健康」兩字，就可以安心食用。尤其在減重期間，除非無法喝豆漿或牛奶，否則不太推薦燕麥奶。