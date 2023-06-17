高雄市右昌公托驚爆男童臀部潰爛的不當管教，主管單位高雄市政府社會局上午表示，對於未妥為照顧幼童社會局將對中心開立限期改善處分，並列案加強輔導。

高市府社會局長謝琍琍表示，6月15日晚間接獲右昌公托中心通報，有托育人員未妥適照顧，致幼童臀部嚴重紅疹，針經調閱監視器瞭解當日托育人員在下午3時最後一次為幼童換尿布，5時20分家長接回前未再替幼童換尿布，致幼童臀部紅腫，對未妥為照顧幼童社會局將對中心開立限期改善處分，並列案加強輔導。

另有幼童遭夾傷及遊玩互動中跌傷，亦有調查事件當時中心意外事故紀錄，惟當時中心未正確告知係因托育人員未注意而夾傷幼童手部，社會局已請中心應對事故向家長詳實說明並檢討內部流程；社會局已安排進行專案輔導，針對該中心幼兒照顧問題督導改善，並持續輔導，以維護幼兒照顧權益。

針對此案，高雄市長陳其邁已指示社會局徹查，若有不當對待情事，除立即改善，要求校方負起責任，嚴懲不貸。