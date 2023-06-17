一名外包商聘僱替空官校處理廢品的黃姓工人。在處理廢棄彈射座椅報時，未料空軍官校並未確實將彈射椅火箭拆除，當場發生爆炸而全身受重傷，事後黃男提告國賠560萬元，一審地院認定時效已過判黃男敗訴。高院調查後大逆轉，認為空軍官校未確實拆除彈射座椅火箭，又未進行分類儲存，且達常1年4個月發現而導致爆炸，確實有疏失，判決賠償374萬元。

根據判決書，黃男在105年12月12日在處理廠進行分類工作時，因彈射座椅火箭（M型）突然發生爆炸，導致他全身25%體表面積、臉部、前胸、雙側上肢、左膝二度至三度灼傷，左手爆炸性受傷、拇指及食指截肢、掌側及背側皮膚缺損、左前臂橈骨骨折等傷害。

黃男控訴，爆裂物之來源，係因空軍官校辦理航空教育展示館陳展機懸吊作業，為減輕陳展機荷重而拆除部分零件，空軍本應將減重拆零後之廢品分類儲存、但卻沒按照規定，而將含有爆裂物之廢品移交空軍官校。

該廢品經暫存後，空軍官校所屬軍史館承辦人員亦未盡巡查清點義務，任該批廢品與岡山專業庫之其他廢品混儲。且沒有卸除爆炸性危險物質，就將廢品交給廠商處理，因此認定空軍官校有疏失，請求賠償560萬元。

一審認為黃男先請求損害賠償，後再追加國家賠償，但因已超過請求時效判決敗訴，黃男不服上訴。

高雄高分院法官調查，黃姓工人提出損害賠償已含有國家賠償含意，認定時效未消滅外，且報廢座椅彈射器儲存岡山專業庫直到進行廢品處理時發生爆炸，兩者相隔1年4月，空軍官校卻未派人清點、分類及入帳而有職務過失，因此判賠黃男374萬元，可上訴。