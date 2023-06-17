●美國政府表示，沒有把任何國家列為貨幣操控國，但7個國家將繼續受到密切觀察，包括中國大陸、台灣、韓國、德國、馬來西亞、新加坡以及瑞士。大部分跟美國有貿易關係的國家，去年都有出脫美元，穩住自己貨幣的價格，但不能說這就是在進行貨幣操縱。中國大陸維持在觀察名單當中，主要是中國大陸與美國之間的貿易順差高達4000億美元，中國大陸外匯政策透明度不夠，但應該不會刻意讓人民幣貶值，以利獲得貿易競爭力。

●聯準會主席鮑爾下周將出席國會參眾兩院聽證會，發表經濟方面的半年報。聯準會早先於美東時間16日，先行公布部分內容。3月美國所發生的銀行業者倒閉危機，已導致部分銀行對放款業務緊縮，經濟也造成負面影響。同時，聯準會也認為，美國通膨下滑並落回2%目標價的進度有些過慢。

●密西根大學調查，美國消費者近期對通膨預估值，6月份降至兩年多來新低，未來5年的物價前景略有改善。至於6月消費者信心指數，初值升至63.9，來到4個月新高且比預期高。未來1年通膨可望大幅降至3.3%，創2021年3月以來新低，也遠低於預估的4.1%。

●紐約聯邦準備銀行預估，美國今年經濟成長率為1%，優於3月預估的0.2%。同時，美國今年核心個人消費支出（PCE）估計將上升3.7%，高於3月時估計的3.5%。聯準會中性利率應在2.2%，也略高於3月分析的2%。

●美國財政部的現金餘額15日已增至2500億美元，創下4月28日以來最高。同時，較14日多增約1160億美元，也是自2022年4月的報稅截止日以來最多。美國財政部的戶頭直到6月初時，一直都有急遽下降的壓力，因為美國朝野協商順利，也避免產生超過31.4兆美元上限的債務危機。根據統計，財政部所剩下的現金，一度降到至少5年新低水位。

●紐約8月期金收漲0.02%，每盎斯為1971.2美元，周線跌0.3%。現貨金價一度最高漲0.56%，每盎斯曾來到1968.9美元，收盤翻紅小漲0.01%，收1958.2美元。

●美元匯價指數小漲，日本央行維持超低利率不變，歐洲央行則宣布升息1碼，在歐日兩者利差又擴大之下，日圓兌歐元匯價創15年新低。美元匯價指數尾盤小漲0.1%，至102.24點，單周跌幅也是元月以來最大。

●中國降息刺激經濟成長的效應持續發酵，國際油價也跟著連續上漲兩日，創3周以來，周線首次收紅。紐約期油收漲1.16美元或1.64%，每桶為71.78美元，本周漲2.3%。倫敦布蘭特期油收漲94美分或1.24%，每桶收76.61美元，周線共漲2.4%。