大陸一名母親日前在客廳使用吹風機時，年幼孩子在旁邊玩氫氣球，沒想到孩子突然拿氣球砸母親，氣球破開後瞬間引發火勢、炸出火光，監視器畫面曝光，網友發現事發當下，母親竟直接起身衝入房間，留孩子跌坐在地；該母親事後澄清父親當時已衝進客廳救孩子，她當下全身大面積燒傷，孩子無礙。

記者爆料網曝光事發畫面，只見該名幼童當時正玩著氫氣球，該母親在一旁使用吹風機，幼童突然拿氣球砸向桌面，氣球瞬間破掉，氫氣外洩後瞬間燃起火光，該母親馬上站起身衝回房間，而幼童則跌坐在地，父親後來才趕緊衝到客廳抱起孩子，所幸孩子無大礙，但媽媽大腿、小腿、右手等都被燒傷。

監視器畫面曝光，網友發現事發當下，母親竟直接起身衝入房間，留孩子跌坐在地；該母親事澄清當時父親已衝進客廳救孩子。（翻攝自記者爆料網）

影片在微博瘋傳，據悉事發地店在廣東省揭陽市，多數網友對於該母親事發當下只自顧自逃離現場表達憤怒，該母親事後回應表示，當下知道爸爸有出現幫忙，所以才沒第一時間顧小孩，孩子當時驚嚇大哭，她則是身體大面積燒傷，還要受到網友的酸言酸語，感到非常難受，並貼出多張身體包紮照。

該名母親貼出的照片中，只見左側大腿內側整片被紗布裹著，左手掌也全被包紮住，看似傷勢不輕，當地媒體也呼籲網友，氫氣球遇到高溫或火源有可能會產生爆炸情況，民眾使用時必須特別注意，特別注意避免小孩使用，以免類似情況再次發生。