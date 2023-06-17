中國人民銀行、金融監管總局等5部門聯合發佈《關於金融支持全面推進鄉村振興 加快建設農業強國的指導意見》，從做好糧食和重要農產品穩產保供金融服務、加強農業強國金融供給等9個方面提出要求。該《意見》明確指出，支援符合條件的國家種業陣型企業、農業科技創新企業上市、掛牌融資和再融資。

據《上海證券報》報導，在做好糧食和重要農產品穩產保供金融服務方面，《意見》要求，加大糧食和重要農產品生產金融支持力道，強化高標準農田和水利基礎設施建設融資服務，持續加強種業振興金融支持，並做好構建多元化食物供給體系金融服務。

該《意見》也具體提出，各金融機構要主動對接糧食生產主體擴大產能、設備改造、技術升級等融資需求，促進糧食穩產增產；加大高標準農田和水利基礎設施建設信貸投放，鼓勵將符合條件的項目整省整市打捆打包，統籌構建多元化貸款償還管道；完善重點種業企業融資監測機制，精準滿足國家種業基地和重點企業融資需求。

為加強大陸農業強國金融供給，《意見》要求強化金融機構組織功能。其中，開發性政策性銀行要加大對糧食和重要農產品穩產保供、農業農村基礎設施、農業科技創新等重點領域中長期信貸支持力度；國有商業銀行、股份制商業銀行要增加鄉村振興領域信貸投入；農村中小金融機構要立足本土、專注支農支小，強化「三農」領域信貸資源配置。