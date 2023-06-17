因應端午連假出遊潮，高市府首開「付費接駁」疏運人潮。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園去年整建後重新開園，迄今半年來累積逾70萬人次到訪。端午連假門票已開放預購，期間推出特色市集，6月23及24日加碼「高雄熊」及「花露露」快閃見面會，預料湧進大批遊客，為此高市府也首開「付費接駁」疏運人潮。

觀光局長高閔琳表示，端午連假門票6月7日開放預購，連假除有「小人類」特色市集外，深受大家喜愛的「高雄熊」在6月23及24日下午3時現身動物園與大小朋友互動，而衛武營超人氣的「花露露」在同日下午4時也有快閃見面會，請粉絲們把握與他們同框機會。

壽山動物園停車空間有限，觀光局也呼籲民眾持續善用大眾運輸來趟低碳旅遊，除可節省等候停車空位時間外，也讓旅程更加輕鬆便捷。基於使用者付費原則，比照市區公車計價模式，端午連假首次提供付費接駁服務，建議民眾可將車停放在鼓山二路265巷與鼓山三路口的台泥臨時停車場後，使用電子票證或自備零錢配合現場人員引導搭乘。

園方補充，為快速疏運端午連假參觀人流，現場不找零，請民眾務必事先備妥所需之接駁乘車費用 （單程全票12元、半票6元）；車滿即發車，接駁車班距約15至20分鐘。

台泥臨時停車場首發車為上午9時30分，末班車為下午4時；從動物園發車的末班車時間為下午5時30分，請民眾務必把握末班車發車時間，屆時園內也會適時透過廣播提醒民眾。

另外，榮獲公共工程金質獎肯定的壽山動物園正參與「觀光亮點獎」–「生態類-景點暨設施組」票選活動，觀光局拜票喊話，在6月底前每日一票支持壽山動物園，除有機會抽中萬元現金，園方更加碼精選好禮回饋鐵粉，投票請至(https://reurl.cc/LNYv7L )。