將代表國民黨參選台北市大安區立委的羅智強，近日提出「政黨輪替大聯盟」的想法，呼籲在野黨攜手合作，總統人選反而是次要問題，引發討論及藍營內部部分人士抨擊。羅智強昨（16）日也發出聲明，表示自己為此事反省道歉，不過一份最新網路投票卻顯示，大量的網友還是相當支持羅志強。

Youtube頻道《庶民錦鯉》於16日發布網路投票，截至17日上午11點30分，總計有3662人參與。針對「羅智強提出政黨輪替大聯盟的說法，朱立倫是否真該【乾綱獨斷】，先把大安區的立委候選人換掉？」的題目，認為「當然不能換」的網友高達77%、而表態「必須換掉」僅僅只有23%。

對於羅智強競選2024大安區立委，網友紛紛留言表示「強哥是強棒不能換掉，換了等於保送民進黨候選人上壘，強哥是講真話的好立委，我住在新北市支持強哥凍蒜」、「羅自強正派，努力做事，不貪，是強將，為何要換他，他為國民黨付出很多委屈自己」、「換了更慘」。

不過羅智強對於自己倡議「政黨輪替大聯盟」引發各種紛擾，他也強調，自己向各界致歉，並進行包含「不再倡議大聯盟、不上政論節目不受訪」等四個反省。