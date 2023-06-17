台南市長黃偉哲轉頒內政部今年標竿治安社區大獎牌給南區文南、南區金華及北區華德社區。（洪榮志攝）

內政部今年核定全台32個社區為標竿治安社區，獲選者均屬國內一等一的優秀社區。台南市南區文南及金華、北區華德等3個社區獲得這項殊榮後，市長黃偉哲今天在一年一度的「社區治安研習觀摩活動」，代表內政部轉頒大獎牌，期盼全市各社區都能學習這3個社區的經驗，透過警力與民力合作，攜手打造安全宜居的城市。

據了解，內政部設立標竿社區評鑑是以治安為評比重點，輔以環保、人文、社區服務等評比項目，每年評選出全台最優質的社區，冠上「標竿」2字殊榮，表揚該社區歷經多年辛苦的付出與經營，邁向「治安社區化」、「治安生活化」目標，讓社區居民能獲得更安全、安定及安心的生活環境。

台南市政府每年舉辦「社區治安研習觀摩活動」，提供各社區相互學習與交流的平台，今年與剛榮獲標竿社區的文南社區共同辦理，今天在市議會國際會議廳舉行時，吸引大批社區幹部前來共襄盛舉。

黃偉哲表示，台南市的幅員遼闊，單靠警力維持治安力有未逮，警力有限但民力無限，全市各社區的力量，包括巡守、義警消、志工等，加起來共有8000多人；在維持治安的過程中，社區民力貢獻極大，期盼社區巡守隊一方面維護社區的治安，一方面也能兼顧自身安全，將巡守效果發揮到最大。

會中，黃偉哲除轉頒內政部今年標竿治安社區大獎牌給南區文南、南區金華及北區華德社區外，還頒獎表揚台南市2022年績優社區，獲獎的有一般組南區文南社區、金華社區、北區振興社區及華德社區；成長組安平區海頭社區及安南區州北社區。

另外，為讓參與的社區代表有所收穫，主辦單位還安排獲獎的華德社區分享「社區警政推動之成效」、文南社區分享「社區營造與輔導治安社區經驗分享」，警察局也有「防竊、反毒、反詐騙及反私刑拘禁求職者犯罪宣導」、「跟蹤騷擾防制法與社區婦幼安全之保障」，以及警察專科學校前校長陳連禎主講「社區守望相助，再出發」等實用課程，讓與會人士對政府與社區攜手打造安全宜居城市的努力，留下深刻的印象。

市府消防局也在活動現場透過無人機的操控，展現以科技探查災情及消防救災模擬演練，由消防人員做專業解說並進行消防器材體驗及火場逃生教學、住宅火災警報器操作與推廣等，提供參加民眾實際操作，學習正確的逃生、消防觀念。

至於警察局、社會局、民政局、衛生局、稅務局等單位，也在現場設置10個宣導攤位，提供專業相關知識並展現與社區的互動成果，會場還布置大型警察寶寶及警用大型重型機車，提供來賓乘坐及拍照，參與活動的民眾反應都相當熱烈。