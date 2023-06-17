65歲林姓女子日前獨自爬上台中梧棲某建築工地大樓，情緒激動坐在頂樓欄杆外，警方獲報後馳援，在苦勸20分鐘後，以查證身分為由，趁其不注意將人抱下，結束一場驚魂記。林婦指出，因憂心家中重病先生，已好幾天没睡覺，才會一時想不開。

清水警分局指出，安寧派出所日前上午10時20分許獲報，指稱梧棲區台灣大道某建築大樓工地頂樓有女子在欄杆外，員警林裕財及葉梓皓趕抵現場，同時通知消防救護人員到場。

警方到場發現林姓女子情緒激動坐在頂樓欄杆外，警消人員安撫其情緒，經苦勸20分鐘，警方以查證林女身分為由，趁林女掏出證件後，警消見機不可失，上前抱住林女，成功將她搶救到安全處。

林女情緒平靜後說，因憂心家中重病的先生，已好幾天没睡覺，才會一時想不開。最後，警方將林女護送下樓，她還牽著員警的手走上救護車，經送醫檢查幸大無礙。

安寧所所長林承亞表示，提醒民眾為避免憾事發生，請珍惜生命，主動關懷家人情緒，否則將造成家人、親友永遠的傷痛與遺憾，如有需要請撥打安心(防自殺)專線1995、0800-788-600。

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