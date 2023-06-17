台灣最近掀起#MeToo浪潮，政壇、演藝圈都陸續被爆出性騷擾疑雲，繼許傑輝之後，昨（16日）《人選之人》男演員黃健瑋被網友爆料曾對她趁機性交，黃健瑋透過經紀人否認後，今（17日）黃健瑋的演員妻蔡亘晏發聲力挺老公。

蔡亘晏透過經紀人力挺老公，「健瑋年輕時的確情史豐富，我和他結婚之前就已經摸透透他的過往了，但他是一個做事有底線、有原則的人，不會做出違法的事。平日裡關於錯誤，有做過的，他一定會承認並且道歉改進；而關於那些沒有做過的事，我自己是當梗圖在看。」而經紀人也說蔡亘晏仍正常工作中，心情上沒什麼問題。

網友16日於PTT八卦版爆料《人選之人》男演員涉及性侵，貼出女網友的控訴文，指出她看到《人選之人》創作名單後，不禁回想起多年前的恐怖經歷，這名參演《人選之人》的男演員曾趁她吃安眠藥後下手性侵，並透露對方還演過短片《贖金》，網友根據線索找出有演過這兩部的男演員是黃健瑋，受害女網友再度發文證實，「對，就是黃健瑋」。

黃健瑋16日透過經紀人強調絕無違法之情事，「年輕時確實有過很多交往對象，但對於報導中近廿年前曾經來往的敘述，並非事實，本人絕無違法之情事。針對不實指控我們將委由律師進行後續的法律動作。對近日諸多事件感到難過與遺憾，也對所牽連的單位與朋友們感到非常抱歉。」

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