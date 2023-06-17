阿聯酋航空自8月起從桃園機場出發的航班，恢復用A380來載客。臉書粉專「布萊N 機票達人」激動分享，A380重新回歸台北至杜拜的航線，睽違3年，在飛機上洗澡的機會又來了，吸引許多旅遊部落客興奮討論，不少搭乘過的人都大讚真的很舒服，位置很大、隔音又好，超級好睡覺。

臉書粉專「布萊N 機票達人」分享，今年8月1日起阿聯酋A380重新回歸台北至杜拜的航線，初期使用兩艙等的A380，10月29日開始則使用三艙等的A380，睽違3年，在飛機上洗澡的機會又來了，大家要好好珍惜已經停產的A380。

貼文吸引許多部落客留言討論，「嗚嗚嗚嗚可惡我7月要去還坐不到」、「真的太好了！還是A380平穩快速」、「阿聯酋A380 真的很舒適」、「我今天才在講到A380而已，結果沒想到居然要復飛了」、「多年前第一次帶不到兩歲小孩去德國，就是坐阿聯酋，在機場劃位，直接給我們上層第一排雙人座，位置超大的，又舒服。」

另有不少網友陷入回憶說，A380真的超好搭的，飛機起降都很穩，而且隔音很好，位置也很大，睡覺的時候舒服不容易被吵醒。「隔音很好，很好睡」、「機上的椅距32寸。 寬度寬闊，椅背也可達120度」。