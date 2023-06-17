新北市副市長劉和然今在私立幼兒園司法案件進度說明記者會表示，因外界訊息雜亂，因此公開說明新北有「12」大措施維護兒童健康，讓家長安心。劉和然說，板橋、汐止私幼的安置協調、諮詢服務、協助就醫、法律協助、立即稽查市府都在處理，以維護幼童安全。

教育局長張明文說，一是板橋私幼餵藥案成立專案專責辦公室，採一對一專人服務模式辦理，由專業輔導員組成，協助就學安置，尊重家長需求，提供醫療、法律、心理專業詢服務。二落實推動園務行政管理，建立園務經營各項標準化流程，藉以提升政效能及教保服務品質。三為推動陽光正向宣講團，以陽光正向宣講團種子教師分區宣講，強化幼教人員專業意識與正向管教。

張明文說，四是全面稽查幼兒園園務管理，將藥機制列入重點查核項目，同時抽查各園監視器，以確保教保服務人員務必落實藥制度。五幼兒健檢數據及健康資料數位化，以建構個別化縱貫性學童發展歷程，即時掌握孩童成長狀況，並有利各項醫療健康協助介入。六導入園所實施健康促進計畫，透過專家輔導團隊介入支持園所實施健康促進課程、教學與活動以維護並促進幼生健康。

衛生局長陳潤秋說，七是專責醫院提供綠色通道及免費相關醫療服務，專責醫院6月3日成立。由土城醫院、東醫院、市立聯合醫院、雙和醫院、淡水馬偕醫院、汐止國泰醫院、台北慈濟醫院及部立台北醫院，免費提供全市幼兒園幼童評估、檢驗、心理詢等專業醫療服務家長無需負擔任何費用。

八為精進幼童專業照護，召集醫學檢驗專家會議8家專案醫院共識會議強化家長詢專線及完各項醫療服務流程提供童全性估及專業醫療照護。

九、強化管制藥品流向查核，累計查核825家診所、藥局等管制品流向有查獲非法販售管制藥品。另針對網路平台亦加強進行監控。

陳潤秋表示，十落實託藥制度查核輔導機制，針對幼兒園藥制度與教育局共同查核及輔導，並製作「幼兒園藥輔導事項」，宣導單張輔導各園所完善SOP。十一、啟動專責醫院到園檢驗專案，幼兒園幼童檢驗結果若有疑慮，使家長安心，啟動專醫院安排小兒專科醫師及醫檢師到幼兒園給醫療關懷及探檢。

十二安排對家長一對一諮詢服務，針對到園探檢幼童家長，安排小兒專科醫師及心理師個別諮詢，透過心理支持、專業醫學衛教資訊說明，及教導對幼兒身心概況瞭解或當場評估提供家長完整諮詢服務。