26歲黃姓男子因口角衝突竟然下午2度夥同賴姓友人前往林女住家在其鐵門和空地潑灑汽油後點燃，並拍照PO網。（民眾提供／馮惠宜南投傳真）

南投分局獲報後展開調查，發現黃男涉嫌重大，隨即展開追捕行動，最終在名間鄉的某診所內找到了黃男。（民眾提供／馮惠宜南投傳真）

喜宴伸鹹豬手被打臉 豬哥男竟衝女方家縱火

南投縣名間鄉─26歲黃姓男子於16日中午昨（16日）參加婚宴，一時興起用手指逗弄同桌的林姓女子，林女憤而離席，黃男感到面子掛不住，竟然下午2度夥同賴姓友人前往林女住家在其鐵門和空地潑灑汽油後點燃，並拍照PO網；林女接到友人通知，立刻報警求助，消防人員趕到現場及時撲滅火勢，未造成更大的災害。

南投警分局指稱，經調查，黃男當日中午參加婚宴，疑似輕蔑的用手指碰到林女臉頰，還說是開玩笑，林女不悅離席，讓黃男當場感到被羞辱，面子掛不住。沒想到下午4點黃男就與賴姓友人聯手前往林女的住家，將門口的鐵門和空地潑灑汽油後點燃，先在現場拍照後上傳至網路，並將餘火撲滅後離去。但1個小時後，黃男再度回到現場，再次潑灑汽油並放火。

此時林女已接到友人通知，得知家中被人縱火，她立刻報警求助，消防人員趕到現場及時撲滅了火勢；南投分局立即展開調查行動，經過對相關跡證的調閱，警方發現黃男涉嫌重大，隨即展開追捕行動，並通過篩選相關軌跡，最終在名間鄉的某診所內找到了黃男。

當時黃男身上多處燙傷且正在熟睡中，警方將他送往南投醫院接受治療，再帶回警局進行筆錄。經過酒測，警方發現黃男有酒精反應，訊後也將全案依縱火、酒後駕車等罪嫌將黃男及賴男送南投地檢署偵辦。