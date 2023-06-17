針對美西方國家近日鼓吹繞開中國發展6G，據《環球時報》引述中國移動研究院院長黃宇紅表示，「移動通信高速發展的這幾十年得益於全球合作」，發展就像蓋大樓，只有多國貢獻智慧，充分共用全球規模優勢，才能以最好的性價比，把大樓蓋起來，「少了中國，6G成本降不下來，應用場景也會少很多，光靠少數公司甚至少數國家是不可能做出最成功的6G」。

至於6G到來會是什麼樣？黃宇紅也描繪了很多場景，像是6G時代「網路天地一體」，背包客無論身處何方，都不會失聯；網路將能使AI技術發揮更大價值，用戶可以擁有自己的AI私人助理，結合通信、感知、計算、大數據等能力，做到「比你自己還瞭解你」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登政府近日表態，提前規劃6G開發，希望在6G競爭超越中國，避免5G落後中國的錯誤，先於北京制定下一代電信標準與技術發展；歐洲動態網也報導稱，芬蘭和美國日前簽署了一份關於6G合作聲明，芬蘭「北歐西方辦公室」首席執行官彭蒂萊指出，這是中美全球大博弈的一部分。