現在是畢業求職旺季，一名擔任人資的網友發文表示，昨天約好11位新人早上9點報到，結果時間一到「只來1人」，害他被主管盯得滿頭包，直呼「現在年輕人到底在想什麼？」許多網友都認為，不報到應該通知一聲，而不是搞神隱；不過也有不少網友質疑「一次應徵11人，有10個沒去，這公司看來也有問題。」

一名網友昨在臉書《匿名公社》發文指出，約好新人早上11點報到，結果11個只來1人，其他沒來的10人當中，有2位睡過頭，3位沒接電話，5位表示找到其他工作。

原PO抱怨，「現在年輕人到底在想什麼？選擇其他的工作不是不可以，但不會通知一下嗎？當大家都要等你？」這件事害他被主管罵翻，部門沒新人報到也衝著他罵，原PO無奈說「我也很氣啊，上星期確認過了，現在搞這齣。」

許多網友都留言「知道現在年輕人是這樣，就別找年輕人嘛」、「天天嚷嚷著薪資沒水準，自己又沒有專業的水平」、「其實不報到沒關係，要通知一聲，這應該是基本的禮貌。」

不過也有網友認為「公司缺這麼多人也是有問題」、「一次應徵11個人，然後有10個沒去，這公司看來也蠻有問題」、「這的確也說明了該HR真的不會挑人，好的不挑，專挑不好的。」