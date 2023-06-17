日媒報導，參與調查的相關人士透露，涉嫌洩露先進技術情報遭日本警方逮捕的中國籍研究員權恒道，疑似參與中國政府吸收海外優秀研究人員的「千人計畫」。

日本放送協會（NHK）報導，日本警視廳懷疑59歲的權恒道可能將情報洩露作為對母國的技術貢獻的一環，正展開詳細調查。

權恒道是日本國立研究開發法人「產業技術綜合研究所」高級主任研究員，日警認為有將本身研究有關氟化合物的先進技術情報，以電子郵件方式傳送給中國化學產品製造公司，日前依涉嫌違反「不正競爭防止法」（日本保護智慧財產權及維持競爭秩序重要法律之一）逮捕。

參與調查的相關人士表示，權恒道面對警詢否認相關指控。

根據日本警方截至目前為止的調查，權恒道曾因在科學技術研發有所貢獻獲中國政府表揚，可能參與中國政府主導的「千人計畫」。

「千人計畫」是中國政府以強化科學技術為目標展開的計畫，招攬成員除外籍研究者外，也包括在海外表現傑出的中國籍研究人員，各國對「千人計畫」以高額報酬換取成員洩露技術與情報紛紛強化警戒。