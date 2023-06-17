勇士新總管小鄧里維（Mike Dunleavy Jr.）正式上任，今夏補強的任務交由他來全面執行，根據ESPN記者史畢爾斯（Marc J. Spears）報導，勇士希望「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）放棄執行合約最後一年2760萬美元（約新台幣8億3958萬元）的球員選項，並在今年夏天成為自由球員，勇士也會盡全力把追夢帶回。

作為勇士核心，追夢最大的價值就在防守端上，過去9個賽季8度入選年度防守隊伍，2016-17賽季中斷里歐納德（Kawhi Leonard）連霸夢，奪下生涯首座年度最佳防守球員獎，除了此外，追夢在高位策應的能力也是一絕，平均助攻數常年有著6次以上水準。

追夢生涯爭議不斷，單季技術犯規次數經常名列前茅，不但在今年季後賽和國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）發生衝突，導致被聯盟禁賽一場，甚至曾在訓練營中朝著隊友普爾（Jordan Poole）揮拳，屢次做出不明智行為，讓勇士高層相當頭痛。

若決定成為自由球員，追夢是球員市場熱門目標之一，勇士可能會再次提出長約續留他，但年薪肯定不會比上一份合約還要多。史畢爾斯提到，勇士也接到關於普爾和庫明加（Jonathan Kuminga）的詢價電話。普爾簽下大約後表現不振，遭到外界批評；庫明加因為沒有在季後賽獲得重用，傳出想要離隊的消息。