寶成集團副總羊曉東遭控性騷案持續延燒，台中市議員林祈烽17日在總質詢再度說，他昨天質詢後又接到兩件陳情案，其中一件就是寶成該案的被害人，因不滿羊「作賊喊抓賊」，繼續補充遭加害過程，他歡迎寶成及羊曉東提告，讓司法還原事實，並揚言下周還有一場更爆炸性的記者會。台中市議員林祈烽、施志昌、楊典忠及鄭功進聯合質詢，林祈烽當場代替性騷案被害人讀誦給寶成集團執行長蔡佩君的陳情書，他說，蔡身為女性領導者，被害女員工都曾相信女性在公司的處境是被重視、不會被歧視的，「若性騷案發生在你的孩子身上，你會坐視不管嗎？」呼籲蔡拿出女性領導人的魄力與勇氣，針對性騷案作明確處理。林祈烽轉述被害人陳述遭性騷過程，他說，羊曉東在應酬後借酒裝瘋，命令女部屬陪同他坐車返回住處，在車上不但緊握被害人的手、摸大腿，且身體緊靠被害人，寶成卻繼續放任他執行公務，讓女性員工繼續受在危機中。林祈烽接著抨擊，羊曉東在事件爆發後，還試圖洩漏被害人身分、讓被害人恐懼，寶成集團雖啟動性平調查，但調查中會被監控偷拍，讓被害員工如何相信性評委員會？要求勞工局應確實監督性平會調查是否公正。台中市府勞工局長張大春指出，持續了解寶成針對後續處理情況，該裁罰的部分一定會裁罰，但勞工局只能管理事業單位是否有做立即補救措施，無法了解他們的調查是否適當。市長盧秀燕則說，市府全力支持受害者，一定會成為受害人的後盾，但性平三法是全國一致性法律，若有不足的地方，立法院已經要召開臨時會，針對公司裁罰不盡如人意的地方，立法院開臨時會處理就是因為有漏洞。